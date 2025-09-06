Fenerbahçe’de Düğün, Efsaneler Bir Arada

DENİZ SARITAÇ’IN DÜĞÜNÜ

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de daha önce tercümanlık görevini üstlenen Deniz Sarıtaç, dünyaevine girdi. Düğününde Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi. Bu iki isim, çiftin nikah şahitliğini yaparak özel günde onların yanında yer aldı.

DÜĞÜNE KATILAN EFSANELER

Düğün törenine Fenerbahçeli birçok eski futbolcu da katıldı. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman, eski futbolcular Moussa Sow ve Şener Özbayraklı ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekildi. Bu anlar, düğünde özel anlar arasında yer aldı.

GÖRÜNTÜLERDEN KARELER

Düğünden elde edilen görseller, etkinliğin eğlenceli atmosferini yansıttı. Deniz Sarıtaç’ın bu özel gününde birçok eski dostuyla bir araya gelmesi, Fenerbahçe camiasının birlikteliğini tekrar gözler önüne serdi.