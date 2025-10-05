Fenerbahçe’de Ederson Maç Kadrosundan Çıkarıldı

KRİTİK GELİŞME FENERBAHÇE’DE

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde önemli bir durumla karşılaştı. Kaleci Ederson’un Ağrı hissetmesi üzerine, bugün öğle saatlerinde Samsun’da MR görüntülemesine girdi. Fenerbahçe’nin, Samsunspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada Ederson’un sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

TEDESCO’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mücadelenin öncesinde yaptığı değerlendirmede, “Bizim bugün artı başka şeylere ihtiyacımız olacak. Tarık’ten tek beklentimiz normal performansını sergilemesi. Tecrübesi var, iyi bir insan, mesleğine odaklanmış bir futbolcu. Ederson, muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz. Çok yakında göreceksiniz.” dedi. Ayrıca, oluşturulan yoğun programın zorluklarına da dikkat çeken Tedesco, “Pazar perşembe maç oynamaktansa perşembe pazar daha zor oluyor. 2 gün oluyor maça hazırlanmak için. Artan yük vardı İsmail ve Nene üzerinde. Çok iyi performans sergilediler. Değişiklik yapmak zorundaydık.” sözlerine yer verdi. Tedesco, takımın gücüne inandığını ve birlikte başaracaklarını vurguladı.