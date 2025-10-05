Fenerbahçe’de Ederson Samsunspor Maçından Çıkarıldı

YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynayacağı maça saatler kala önemli bir durumla karşılaştı. Kaleci Ederson, yaşadığı ağrılar nedeniyle bugün öğle saatlerinde Samsun’da MR görüntülemesi yaptırdı. Fenerbahçe, maç öncesi yaptığı açıklamada Ederson’un sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır” ifadeleri yer aldı.

TEDAVİ VE KAYIP SÜRESİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesinde Ederson’un durumu hakkında bilgi verdi. Tedesco, “Ederson, muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz” dedi. Ayrıca, oyuncu Tarık için beklentilerini dile getirirken, “Normal performansını sergilemesini istiyoruz. Tecrübesi var, iyi bir insan, mesleğine odaklanmış bir futbolcu” dedi. Tedesco, maç yoğunluğu hakkında da, “Pazar perşembe maç oynamaktansa perşembe pazar daha zor oluyor. Artan yük vardı İsmail ve Nene üzerinde. Çok iyi performans sergilediler. Biz güçlü bir takımız” sözleriyle takımının her oyuncusuna güvendiğini belirtti.