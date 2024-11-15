Fenerbahçe’de En-Nesyri İçin İddia!

SEVILLA’NIN EN-NESYRI İÇİN GERİ DÖNÜŞ HAYALİ

Fenerbahçe’nin sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İspanyol medya organı Estadio Deportivo, Sevilla’nın En-Nesyri’yi satmasının ardından bu oyuncunun boşluğunu doldurma konusunda sorunlar yaşadığını bildiriyor.

SEZON BAŞINDAN SONRAKİ SIKINTILAR

Habere göre, Sevilla, sezonun başında yaptığı bu transferin ardından forvet hattında yaşanan sorunlar nedeniyle En-Nesyri’nin geri dönmesi için çalışmalar yapıyor. Bu durum, kulüp yönetimi ve teknik ekibi için gereken bir konuyu gündeme getiriyor.