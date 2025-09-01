Haberler

Fenerbahçe’de En-Nesyri’ye Al-Hilal Teklif Yaptı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de dikkat çeken bir transfer durumu ortaya çıktı. Fas kökenli golcü Youssef En-Nesyri’nin durumu, spor gündeminde geniş yer buluyor.

AL-HİLAL’İN TEKLİFİ

Fas basınında yayınlanan bilgilere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Fenerbahçe’nin yetenekli oyuncusu için 37 milyon euro değerinde bir teklif sunuyor. Sarı-lacivertlilerin yönetiminde bulunan Başkan Ali Koç, transfer döneminin sona ermesine az bir zaman kalmışken bu teklifi geri çevirmeyi tercih etti.

Youssef En-Nesyri, geride kalan sezon başında Sevilla’dan 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye katıldı. O zamandan beri, çıktığı 59 mücadelede 33 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiliyor. Bunun yanı sıra 8 gol pasıyla da takım arkadaşlarına katkıda bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

G.saray, U.Çakır’ı transfer etmeyi planlıyor

Uğurcan Çakır, sosyal medyada yaptığı veda paylaşımında Trabzonspor'un kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediğini duyurdu.
Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İstanbul Bahçelievler'de 2 Eylül'de devam eden elektrik kesintisi süresi ve nedeniyle ilgili bilgiler merak ediliyor. Kesinti gün boyunca sürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.