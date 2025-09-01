Fenerbahçe’de En-Nesyri’ye Al-Hilal Teklif Yaptı

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GELİŞMELERİ

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de dikkat çeken bir transfer durumu ortaya çıktı. Fas kökenli golcü Youssef En-Nesyri’nin durumu, spor gündeminde geniş yer buluyor.

AL-HİLAL’İN TEKLİFİ

Fas basınında yayınlanan bilgilere göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Fenerbahçe’nin yetenekli oyuncusu için 37 milyon euro değerinde bir teklif sunuyor. Sarı-lacivertlilerin yönetiminde bulunan Başkan Ali Koç, transfer döneminin sona ermesine az bir zaman kalmışken bu teklifi geri çevirmeyi tercih etti.

Youssef En-Nesyri, geride kalan sezon başında Sevilla’dan 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye katıldı. O zamandan beri, çıktığı 59 mücadelede 33 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiliyor. Bunun yanı sıra 8 gol pasıyla da takım arkadaşlarına katkıda bulunuyor.