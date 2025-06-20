Fenerbahçe’de Erol Bilecik İhraç Olacak

FENERBAHÇE’DE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisine hakaret eden Erol Bilecik’in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu’na başvurdu. Bu durum, geçtiğimiz günlerde Bilecik’in yazdığı bir e-postanın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme geldi. Bu e-posta sonrası Bilecik, mevzuya ilişkin bir açıklama yapmıştı.

EMAIL SKANDALI VE AÇIKLAMALAR

Erol Bilecik, e-postayı yanlışlıkla çok sayıda kişiye göndermediğini belirterek, mesajın yanlışlıkla ele geçirildiğini açıkladı. E-postada, Aziz Yıldırım’a yönelik bazı ifadeler yer aldı. Yıldırım, bu sebeple Bilecik’in kulüpten ihraç edilmesi için süreci başlattı. Eski başkan, Başkan Ali Koç, Burak Kızılhan ve Ferudun Niğdelioğlu’nu olayda şahit olarak gösterdi. Disiplin Kurulu, bu aşamada duruşma yaparak şahitleri de dinleyecek.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ VE MAHKEME YOLU

Fenerbahçe’de bu gelişmelerin ardından, yönetimden ayrılma kararı alan Erol Bilecik, Ali Koç ile gerçekleştirdiği yazışmaların ortaya çıkmasıyla birlikte mahkemeye gitmeyi planladığını duyurdu. Bilecik, Eylül ayında görevi bırakacağını da bildirmişti. Bu olaylar Fenerbahçe camiasında büyük bir heyecan yaratırken, gelişmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.