Fenerbahçe’de Fred, Sezon Sonu Ayrılıyor

FENERBAHÇE’DE SÜRPRİZ İKİNCİ AYRILIK

Fenerbahçe’de beklenmedik bir ayrılığın daha yaşanacağı duyuruldu. Öne çıkan yıldız oyuncu, sezon sonunda sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırarak memleketine dönecek. Galatasaray’ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, maç eksikliği nedeniyle gelecek sezonun kadro planlamasına odaklanmış durumda. Sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.

FRED’İN YERİNE ALEIX GARCIA

Sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacak isimlerden biri olan Fred, ülkesinin takımlarından Atletico MG’ye gitme hazırlığında. Siyah-beyazlı formayı giymek isteyen sambacının yerine ise Fenerbahçe’nin Bayer Leverkusen’den Aleix Garcia’yı almak istediği bildiriliyor. Garcia, sezon başında Girona’dan 18 milyon euro bedelle Leverkusen’e transfer oldu. Piyasa değeri 20 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.