Fenerbahçe’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Fenerbahçe, Ramazan Bayramı’nın 3. gününde, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde geleneksel bayramlaşma törenini düzenledi. Bu özel etkinlikte kulüp üyeleri ve taraftarlar bir araya geldi.

KATILIMCILAR

Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Başkanları, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, Şube Sorumluları, antrenörler, sporcular, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı.

FENERBAHÇE AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bu bayramlaşma etkinliği, Fenerbahçe camiası için önemli bir birlikteliği simgeliyor ve kulüp üyelerinin kaynaşmasını sağlıyor.