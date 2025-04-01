Haberler

Fenerbahçe’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Fenerbahçe, Ramazan Bayramı’nın 3. gününde, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde geleneksel bayramlaşma törenini düzenledi. Bu özel etkinlikte kulüp üyeleri ve taraftarlar bir araya geldi.

KATILIMCILAR

Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Başkanları, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, Şube Sorumluları, antrenörler, sporcular, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı.

FENERBAHÇE AİLESİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bu bayramlaşma etkinliği, Fenerbahçe camiası için önemli bir birlikteliği simgeliyor ve kulüp üyelerinin kaynaşmasını sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çeşme’ye 24 Saatte Yoğun Yağış Düştü

Çeşme, son 24 saatte metrekareye 46.2 kilogram yağış alarak Türkiye'de en fazla yağışın düştüğü yer oldu. Sağanak ve fırtına, birçok ev ve iş yerini su altında bıraktı.
Haberler

Reykjanes’teki Yanardağ Yine Patladı ve Tahliye Başladı

İzlanda'daki Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağ yeniden patladı. Patlamanın ardından çevredeki Grindavik kasabası ve kaplıca merkezi tahliye edildi, giriş-çıkışlar kapatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.