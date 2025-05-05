Fenerbahçe’de Gönüllüler İmza Kampanyası Başlattı

FENERBAHÇE CAMİASINDA YÜKSELEN TANSİYON

Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı yaşanan 1-0’lık mağlubiyetin ardından, Fenerbahçe topluluğunda gerginlik giderek artıyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışında büyük darbe aldığı bu sonuç sonrasında, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği dikkat çekici bir adım attı. Dernek, Başkan Ali Koç’u istifaya davet ederek olağanüstü seçimli genel kurul için resmi bir imza kampanyası başlattığını açıkladı.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞANAMADI

Ali Koç’un 2018 yılındaki başkanlık görevi süresince futbol takımıyla şampiyonluk sevinci yaşayamaması, camiada sabırların sona ermesine yol açtı. Fenerbahçe Gönüllüleri Genel Derneği Başkanı Emrah Tünay, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada kulübün son yıllarda sadece sahada değil, aynı zamanda mali ve idari alanlarda da ciddi yaralar aldığını vurguladı. Tünay, “Bu tabloya sessiz kalan değil; yıllardır umutla bekleyen, hayal kırıklığı yaşayan taraftarın sesi olmak zorundayız. Umudun tükendiği, güvenin sarsıldığı bu dönemde artık susmak değil, sorumluluk alma zamanı” şeklinde ifadelerde bulundu.

İMZA KAMPANYASINA DESTEK YAĞDI

Emrah Tünay’ın açıklamaları, Fenerbahçe camiasında geniş yankı buldu. Birçok taraftar sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Çok sayıda kongre üyesi, imza kampanyasına katılacaklarını ve bu tarihi sorumluluğa ortak olacaklarını belirtti. Bu gelişmeler, Fenerbahçeli taraftarların kulüp yönetimine karşı duydukları memnuniyetsizliği gözler önüne seriyor.