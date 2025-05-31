Fenerbahçe’de Görüşmeler Devam Ediyor

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho, takımdan ayrılacak oyuncuların yerine gelecek isimlerin önümüzdeki sezon üzerinde belirleyici bir etki yaratacağını dile getirdi. Ülker Stadı’nda gerçekleştirilen toplantıda, Mourinho, takımda giden oyuncular hakkında düşüncelerini paylaştı. Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun ayrılmasını unutmadığını hatırlatarak, kiralık oyuncu Allan Saint-Maximin’in de gelecek sezonda takımdan ayrılacağını ifade etti.

KADRODAKİ DURUMLAR

Mourinho, kadrodaki diğer kiralık oyuncular Kostic ve Skriniar ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel’ın durumlarının belirsiz olduğunu vurguladı. Yeni bir takım oluşturmanın avantajları ve dezavantajları olduğuna dikkat çeken teknik direktör, “Yeni oyuncular geldiğinde beklentiler olacak. Transfer sürecinin Avrupa’nınki kadar uzun olduğunu biliyorum” şeklinde konuştu. Takımın Portekiz’e giderken tamamen hazır olmalarının önemli olduğunu belirtti. Giden oyuncuların kalitesinin, işlerinin zorluğunu ya da kolaylığını belirleyeceğini belirtti. Dusan ve Edin gibi oyuncuların takımda sağladığı gol, asist, liderlik ve profesyonellik gibi değerlerin gelecekteki başarıları için önemli olduğunu vurguladı.

Mourinho ayrıca, kendi ekibinden bazı kişilerin değişeceği yönündeki spekülasyonlara dair bazı açıklamalarda bulundu. “Yazılan her şeyin doğru olmadığını ancak bazı değişikliklerin olacağını” söyledi. Ekibinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu aktaran Mourinho, “Ekibimde bulunan kişilerden memnunum” ifadelerini kullandı. Kulüple bu konuyu sürekli olarak görüştüğünü ifade ederek, “Biz birbirimizi seviyoruz ve bu değişikliğin yapılmasına karar verdik” dedi.

EKİBE YENİ İSİMLER KATILACAK

Teknik direktör, ekibine katılacak yeni isimlerin olup olmadığıyla ilgili olarak, “Benim için evet” yanıtını verdi. Değişikliklerin birçok kulüp ve ülkede normal karşılandığını belirtirken, burada bu durumun biraz sıra dışı algılandığını ifade etti. Mourinho, teknik ekipten 3 kişinin ayrılacağını, buna karşın 2 yeni ismin ekibe katılacağını açıkladı.