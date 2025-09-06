Haberler

Fenerbahçe’de Hesap Açıldı, Tepkiler Geldi

SEÇİM ÖNCESİ YENİ HESAP AÇILDI

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken Başkan Ali Koç cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Ali Koç, kongre süreci boyunca iletişim çalışmalarını sürdürebilmek için yeni bir hesap açtırdı. ‘Gücümüz Sevdamız’ ismiyle açılan bu hesap, taraftarlara X platformu üzerinden duyuruldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu yeni hesabın ismine çeşitli eleştiriler yöneltti. Özellikle hesap isminin kısaltımının ‘GS’ olması, birçok taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar, bu isim seçiminde hoşnutsuzluk belirterek yorumlarını paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları;

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de 57 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 57.340 makaron ele geçirildi. Emniyet, tütün kaçakçılığına karşı S.A. ve H.İ.A. hakkında yasal işlem başlattı ve arama gerçekleştirdi.
Haberler

Kilis’te Otomobil Devrildi, İki Yaralı

Kilis-Öncüpınar yolunda bir otomobil devrildi. Sürücü ve yolcusu yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.