Fenerbahçe’de Hesap Açıldı, Tepkiler Geldi

SEÇİM ÖNCESİ YENİ HESAP AÇILDI

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken Başkan Ali Koç cephesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Ali Koç, kongre süreci boyunca iletişim çalışmalarını sürdürebilmek için yeni bir hesap açtırdı. ‘Gücümüz Sevdamız’ ismiyle açılan bu hesap, taraftarlara X platformu üzerinden duyuruldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu yeni hesabın ismine çeşitli eleştiriler yöneltti. Özellikle hesap isminin kısaltımının ‘GS’ olması, birçok taraftarın tepkisini çekti. Taraftarlar, bu isim seçiminde hoşnutsuzluk belirterek yorumlarını paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları;