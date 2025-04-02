Fenerbahçe’de İrfan Can Dönemi Sona Erdi

İRFAN CAN EĞRİBAYAT FENERBAHÇE’DEN AYRILABİLİR

Fenerbahçe’nin yetenekli kalecisi İrfan Can Eğribayat, kulüp kariyerini sonlandırma aşamasına yaklaşıyor. Livakovic’in sakatlığının ardından kaleyi devralan ve maçlarda üst düzey performans sergileyen 26 yaşındaki kaleci, sezon bitiminde Süper Lig’den ayrılmayı düşünüyor. Bu bağlamda İrfan Can Eğribayat’a gelen çeşitli transfer teklifleri gündeme gelirken, milli kaleci geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı.

SAMSUNSPOR MAÇINDA SÜRPRİZ SEÇİM

Tecrübeli kaleci, Süper Lig’in 28. haftasında gerçekleştirilen Samsunspor maçında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Fenerbahçe’nin ana kalecisi Livakovic’in iyileşmesinin ardından, Portekizli teknik direktör Mourinho bu maçta Hırvat kaleciye forma şansı tanıdı. Sonuç olarak, İrfan Can Eğribayat, maça yedek kulübesinde başlayarak, sahada yer alamadı.