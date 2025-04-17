Fenerbahçe’de Jasikevicius’a Ödül Verildi

ÖDÜLÜ ALAN İLK LİTVANYALI KOÇ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague’de 2024-25 sezonunda “Alexander Gomelskiy Yılın Koçu” ödülüne layık görüldü. Litvanyalı antrenör, EuroLeague’de görev yapan koçların oyları ile belirlenen bu önemli ödülün ilk kez sahibi oluyor. Sarı-lacivertliler, Jasikevicius yönetiminde Avrupa Ligi’nde normal sezonu ikinci sırada tamamladı.

OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS

Jasikevicius, oylamada normal sezonu ilk sırada bitiren Olympiakos’un başantrenörü Georgios Bartzokas’ı geride bıraktı. Bayern Münih’ten Gordon Herbert ve Paris Basketbol’dan Tiago Splitter ise üçüncü sırayı aldı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın antrenörü olarak bu ödülü daha önce 2017 yılında Zeljko Obradovic kazanmıştı.

TARİH YAZAN BAŞANtrenörLER

Jasikevicius, yılın başantrenör ödülünü kazanan 13’üncü farklı isim oldu. Daha önce Zeljko Obradovic (3 kez), Georgios Bartzokas (3 kez), Ettore Messina (2 kez), Pablo Laso (2 kez) ve Dimitris Itoudis (2 kez) bu ödülü birden fazla kez kazanmıştı. Ayrıca, bu ödülü daha önce kazanan diğer isimler arasında Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt, Ergin Ataman ve Chus Mateo yer alıyor.