Fenerbahçe’de Kalacak: Mourinho Red Etti

MOURINHO, BREZİLYA MİLLİ TAKIMI TEKLİFİNİ REDDETTİ

Sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçen Jose Mourinho, dünya genelinde önemli bir yankı uyandırdı. Ancak, Portekizli teknik adam, Brezilya Milli Takımı’ndan gelen teklifi reddetti. Fenerbahçe ile olan sözleşmesine bağlı kalacağını “belirtti”.

FENERBAHÇE’DE BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

62 yaşındaki Mourinho, Fenerbahçe’de geçirdiği dönemde 49 maçta 2.12’lik bir puan ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertli kulüp, bu performansıyla Brezilya Futbol Federasyonu’nun dikkatini çekti. Ancak Mourinho, milli takım teklifini geri çevirdi.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARIYOR

Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktör Dorrival Junior ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Mourinho’nun yanı sıra, Carlo Ancelotti ve Jorge Jesus gibi isimler de bu süreçte gündemde yer alıyor.