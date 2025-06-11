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Fenerbahçe’de Kongre İçin İmzalar Devam Ediyor

FENERBAHÇE’DE KONGRE SÜRECİ HIZLANIYOR

Fenerbahçe’de olağanüstü kongre için imza toplama süreci sürerken, başkan Ali Koç seçimlerin eylül ayında yapılacağını açıklamıştı. Diğer yandan, sarı-lacivertli camiada yönetim ve teknik heyette yaşanan ayrılıklar gibi pek çok alanda yaşanan karmaşa Aziz Yıldırım’ı tekrar harekete geçirdi.

AZİZ YILDIZIM İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, bir grup kongre üyesi Aziz Yıldırım’ı davet ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Kamuya açık bir ortamda yapılan toplantıda Fenerbahçe’nin geleceğine yönelik planlar yapıldığı ve imza kampanyasına dair belli kararların alındığı öğrenildi.

YILDIZIM ADAYLIK ŞARTINI DUYURDU

Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından olan Aziz Yıldırım, başkan adayı olma şartını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Yıldırım, Ali Koç’un son seçimde aldığı 16 bin 464 oydan bir fazla imza toplanması durumunda başkanlık için yeniden aday olacağını belirtmişti.

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