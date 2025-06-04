Fenerbahçe’de Kostic Ayrılığı Gerçekleşti

FENERBAHÇE’DE YENİ AYRILIKLAR

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu sonrası kadro yapılanmasını sürdürüyor. Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in ardından, sarı-lacivertliler bir yıldız oyuncuyla daha yollarını ayırdı. Juventus’tan kiralık gelen Filip Kostic’in sözleşmesi resmen sona erdi.

KOSTİC’İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fenerbahçe, 30 Haziran 2025’te sona erecek olan Filip Kostic’in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) duyurdu. Sırp oyuncunun, sezon sonunda takımından ayrılacağı daha önce kendisi tarafından da açıklanmıştı.

KOSTİC’TEN VEDA MESAJI

Sezonun son maçında, Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Filip Kostic, ayrılık sinyalini vermişti. 32 yaşındaki oyuncu, “Şu an karar vermek zor. Juventus’a döneceğim ve birkaç hafta içinde Dünya Kupası’nda yer alacağım. Ancak Fenerbahçe forması giymek benim için mutluluktu. Umarım taraftarları mutlu edebilmişimdir” diyerek sarı-lacivertli camiaya veda etti.

KOSTİC’İN PERFORMANSI

Fenerbahçe kariyerinde 35 maça çıkan Filip Kostic, 2 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Sol kanatta hızı ve asistleriyle öne çıkan Sırp oyuncu, taraftarların sevgisini kazanmayı başarsa da, kiralık sözleşmesinin uzatılmaması kararı alındı.