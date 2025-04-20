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Fenerbahçe’de Kriz Ortaya Çıktı

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile kritik bir maç oynadı. Karşılaşma, Kadıköy’deki Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşti ve 3-3’lük eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe’nin golleri 36. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin tarafından atıldı. Kayserispor’un golleri ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Duckens Nazon ve 90+4. dakikada Talha Sarıarslan ile geldi.

MAÇ SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Kayserispor’un üçüncü golünü bulmasının ardından Fenerbahçe tribünlerinde gerilim ciddi anlamda arttı.

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