Fenerbahçe’de Livakovic Ayrılıyor

SEZON SONUNDAKİ SIKINTILI SÜREÇ

Bu sezonu ikinci sırada tamamlayan ve zor bir dönemden geçen Süper Lig takımı Fenerbahçe’de, İrfan Can Eğribayat ile ilk 11 mücadelesi veren yıldız kaleci Dominik Livakovic’in ayrılığa yaklaşması dikkat çekiyor. Hırvat kalecinin formasını giymek istediği takım ile Fenerbahçe’nin talep ettiği bonservis ücreti hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi.

LİVAKOVIC FIORANTINA İÇİN TÜRKİYE’DEN AYRILDI

Sözcü’de yayımlanan habere göre, Fiorentina forması giymeyi amaçlayan Livakovic, transfer süreçleri için izin alarak Türkiye’den ayrıldı. Fenerbahçe’nin Livakovic’in bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Bu durum, kalecinin geleceği hakkında spekülasyonları artırıyor.