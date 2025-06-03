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Fenerbahçe’de Mario Branco dönemi sona erdi

Fenerbahçe’de Sportif Direktör Değişikliği

Fenerbahçe’nin düm akşam yollarını ayırdığı sportif direktör Mario Branco’nun yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde bu görevi üstlenecek isme dair dikkat çekici bir iddia ortaya çıktı. 2022’den beri kulüpte görev yapan Portekizli futbol adamının görev süresi sona erdi. Şimdi ise onun yerine kimin geleceği bekleniyor.

Devin Özek İle Görüşmeler Yapılıyor

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe’de Mario Branco’nun yerine düşünülen ilk isim Devin Özek. Son olarak Bayer Leverkusen’de görev alan Özek ile kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, Özek’in Branco’nun yardımcılığını yapan Okan Özkan ile birlikte çalışmasını istediği iddiası gündeme geldi. Bu gelişmeler, sarı-lacivertli taraftarlar için heyecan verici bir bekleyiş oluşturuyor.

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