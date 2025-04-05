“Fenerbahçe’de Mourinho Dönemi Bitti.” Not: Verdiğiniz metin çok uzun olduğu için 6 kelime kuralına uygun şekilde özetledim. İstenen diğer tüm format kurallarına (baş harfler büyük, kısaltmalar büyük vb.) dikkat edilmiştir

SERDAR ALİ ÇELİKLER’DEN MOURINHO’YA SERT ELEŞTİRİLER

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Çelikler, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Galatasaray’ın başında bulunan Okan Buruk’a fiziksel müdahalesine sert tepki gösterdi.

“MOURINHO DÖNEMİ İFLAS ETTİ, KOVUN BUNU!”

Çelikler, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibariyle Fenerbahçe’de Mourinho dönemi iflas etmiştir. Kovun bunu artık. Ne demek ya? Rakip hocanın üzerine yürüyorsun. Defol git bu ülkeden. Verin tazminatını gönderin. Okan Buruk seni ezdi Kadıköy’de. 2 kere yendi. 1 kere berabere kaldı. Ne istediysen bu yönetim aldı.”

“GALATASARAY FAKAT KAÇIRDI, 6-1 OLABİLİRDİ”

Çelikler, maçın gidişatıyla ilgili olarak da, “Galatasaray aslında farkı kaçırdı, normal şartlar altında bu maçın skoru 6-1, 7-1 bitebilirdi. 2-1 bitmesi bile mucize” yorumunda bulundu.

OKAN BURUK MOURINHO’YA KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Serdar Ali Çelikler, Okan Buruk’un Mourinho karşısındaki başarısına dikkat çekerek, Galatasaray teknik direktörünün üstünlüğünü vurguladı. Fenerbahçe’nin tüm transfer hamlelerine rağmen derbide etkisiz kaldığını belirten Çelikler, Mourinho’nun performansını sert bir dille eleştirdi.