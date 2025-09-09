Fenerbahçe’de Mourinho Dönemi Sona Erdi

SÜPER LİG DEĞİŞİMİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIYLA SÜRPRİZ BİÇİMDE SONLANDI

Fenerbahçe’de Jose Mourinho döneminin sona ermesi, sarı-lacivertliler için büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kulüp başkanı Ali Koç’un Portekizli hoca ile yolların neden ayrıldığına dair yaptığı açıklamalar gündemde geniş yankı buldu. Koç, açıklamasında “Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada” sözleriyle yaptığı duygusal vurguyu öne çıkardı.

MOURİNHO’YLA YOL AYRIMI VE NEDENLERİ

Ali Koç, Mourinho’nun Fenerbahçe’ye katılmasının büyük bir başarı olduğunu da ifade etti. Koç, “Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk ama sezon sonu daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamak bizim genetiğimiz” dedi. Benfica’ya elenmelerinin sorun olmadığını ancak elenme şeklinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu durumun geçen yılki futbol anlayışının devam edeceğini hissettirdiğini vurguladı. Koç, mevcut kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandıkları için yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEDYADA YANKILAR

Metro’da yayınlanan haberde, Koç’un Mourinho ile ilgili ifadeleri manşetten verildi. Koç’un “Acı bir ayrılık” sözü ön plana çıkarıldı. The Sun da, “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho’yu neden acımasızca görevden almak zorunda kaldığını açıkladı” şeklinde bir haber yaptı. Mirror, Koç’un ifadelerini “Fenerbahçe, bir yıl sonra Jose Mourinho’yu kovdu. Kulüp başkanı, savunma futbolu anlayışının teknik direktör değişikliğine zorladığını söyledi” şeklinde aktardı.