Fenerbahçe’de Mourinho İle Derbi Hayal Kırıklığı

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA GOL ATAMADI

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı müsabakada golsüz beraberlik elde etti. Sezonun başında sarı-lacivertlilerin teknik adamı olarak göreve başlayan dünyaca ünlü Jose Mourinho, ezeli rakipleriyle karşılaştığı üç derbide de galibiyet elde edemedi.

MOURINHO’NUN DERBİ İSTATİSTİĞİ

Ligin 6. haftasında evinde Galatasaray’a kaybeden Mourinho, daha sonra konuk olduğu Beşiktaş karşısında da mağlup oldu. Bugün sarı-kırmızılı ekip ile deplasmanda yaptığı mücadelede ise skorda üstünlük sağlayamadı ve bu karşılaşmadan beraberlik ile ayrıldı.