Fenerbahçe’de Mourinho Krizi Büyüyor

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINDA KAYBETTİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşmayı kötü bir oyunla 2-1 kaybeden Kanarya’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun durumu için toplantı yapan Fenerbahçe yönetimi, bu konuda ikiye bölündü. Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırladı ve sonuç olarak 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle birlikte Fenerbahçe’de olaylar giderek büyümeye başladı.

YENİ BİR KRİZİN BAŞLANGICI

Galatasaray’ın, Beşiktaş derbisini kaybetmesinin ardından şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na veda ettikten sonra yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Çeyrek final maçının başlama saati olan 20.45’e kadar herkes rakibin eleneceğini ve bunun Galatasaray’ın psikolojisini bozup, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe’yi öne geçireceğine inanıyordu. Ancak sonuç beklenildiği gibi olmadı ve rüzgâr tersine döndü. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Kadıköy’den ikinci kez zaferle ayrıldı ve teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği bu durumda tartışılmaya başlandı.

ALI KOÇ’UN ÜZÜNTÜSÜ

Derbi günü doğum gününü kutlayan ve Amerika’da bulunduğu öğrenilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Galatasaray karşısında alınan sonuç nedeniyle büyük üzüntü yaşadığı belirtildi. Kupadan elenen Mourinho’nun, Okan Buruk ile yaşadığı olay sonrası yönetim, acil bir toplantı yapma kararı aldı ve Koç, telefonla ABD’den toplantıya katıldı. Sezon boyunca derbilerde galip gelemeyen ve Galatasaray’ı 3 maçta da (2 galibiyet, 1 beraberlik) yenemeyen Mourinho’nun saha içinde yaşadığı olay, bardağı taşıran son damla oldu.

MOURINHO’NUN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

2026’nın sonuna kadar sözleşmesi olan teknik direktörle vedalaşma konusu da gündeme geldi. Başkan Koç, istikrar için Portekizli ile devam etme fikrini savunsa da ayrılığa sıcak bakan oldukça fazla kişi olduğu öğrenildi. Koç’un, ABD seyahatinden döndükten sonra yapılacak toplantıda konu bir kez daha görüşülecek. Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a yenilerek havlu atmasının ardından Okan Buruk’un burnunu sıktığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Toplamda 6 sarı, 2 kırmızı olmak üzere 8. kartını hanesine yazdırarak, takımındaki 23 oyuncudan daha fazla kart görmüş oldu. Mourinho, Fenerbahçe’den önce görev yaptığı Roma’da da benzer durumlarla karşılaşmıştı.