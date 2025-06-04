Fenerbahçe’de Mourinho’nun geleceği belirsiz

FUTBOLDA BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Sezonu kupa kazanamadan tamamlayan Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geleceği belirsiz olan Mourinho, Fenerbahçe yönetiminde pek çok kişi tarafından yolların ayrılması isteniyor. Ancak, deneyimli teknik adamın yüksek tazminatı Sarı-lacivertli kulübü zorluyor. Bu durum, Mourinho’nun geleceği konusunda belirsizlikler yaratıyor.

Fenerbahçe’nin gözleri şimdi, Mourinho’yu istemekte olan Portekiz Milli Takımı’na çevrildi. Portekiz, Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam Almanya ile mücadele ederken, bu maçın sonucu Fenerbahçe için kritik bir öneme sahip. Eğer Portekiz, bu akşam istenmeyen bir sonuç alırsa, bu durum Fenerbahçe’nin Mourinho ile yollarını ayırması için fırsat yaratabilir.

TAAHHÜT VE GELECEKTA SÜREÇ

Portekiz’in bu akşamki yenilgisinin ardından, geçtiğimiz aylarda Mourinho’ya yıllık 4 milyon euro teklif eden Portekiz Futbol Federasyonu’nun bu rakamı artırması bekleniyor. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Mourinho, Sarı-lacivertlilerin başında görev yaptığı 56 maçta 35 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bu veriler, kulübün geleceğini şekillendirecek önemli bir göstergedir.