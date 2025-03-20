Fenerbahçe’de Mourinho’nun Geleceği Galatasaray Derbisine Bağlı

FENERBAHÇE’DE JOSÉ MOURINHO HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası’nda ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçla ilgili yoğun bir ilgi topluyor. Portekizli teknik adam José Mourinho, Samsunspor ile oynanan maçta elde edilen 0-0’lık sonuçla ciddi eleştiriler alıyor. Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Volkan Demirel’in bu önemli eşleşme hakkında yaptığı açıklama, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı.

MOURINHO’NUN GELECEĞİ DERBİYE BAĞLI

Volkan Demirel, Mourinho’nun geleceğinin Türkiye Kupası’ndaki Galatasaray derbisine bağlı olduğunu savunuyor ve “Ali Koç, José Mourinho ile yola devam etme kararı almıştı. Bence Fenerbahçe, bu maçı bekliyor. Kimse bir kaç hafta önce 0-0 biten maçla bu eşleşmeyi karşılaştırmasın, bu maç başka bir maç. Burada saha avantajın var, seyirci avantajı var ve tur atlayacaksın. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Mourinho’nun geleceğini belirleyecek” şeklinde konuştu.

Demirel, geçen sezon Fenerbahçe’nin deplasmanda Galatasaray’ı yendiğini ancak Galatasaray’ın şampiyon olması nedeniyle o galibiyetin değerinin kaybolduğunu ifade etti. “Eğer Fenerbahçe Galatasaray’a elenirse, Mourinho ile gelecek sezon devam edilmez. Yeni teknik direktör yerli mi olur, yabancı mı olur bilmiyorum ama eğer Fenerbahçe kupada Galatasaray’ı geçemezse Mourinho tartısı eksiye düşer” dedi. Bu yorumları, Fenerbahçe taraftarları ve yönetimi arasında önemli bir tartışma konusu haline geldi.