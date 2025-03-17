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Fenerbahçe’de Mourinho Saint-Maximin Gerilimi

FENERBAHÇE – SAMSUNSPOR MAÇI VE SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI

Trendyol Süper Lig’de gerçekleşen Fenerbahçe ve Reeder Samsunspor karşılaşması 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından Jose Mourinho, sosyal medyada tartışmalara neden olan bir konu haline geldi. Özellikle En-Nesyri’nin Mourinho’yu takipten çıkması dikkat çekti. Ancak bu olayın nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

SAINT-MAXIMIN VE MOURINHO GEÇEN TARTIŞMA

Fenerbahçe’deki gerilim ise Saint-Maximin ile Mourinho arasında devam ediyor. Kadroya alınmayan futbolcu, teknik direktörüne verdiği fotoğraflı cevapla tepki gösterdi ve onu yalancılıkla suçladı. Bunun üzerine Mourinho, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada “Allan Saint-Maximin, futbol oynayabilecek kadar hazır değil. İstediği kadar photoshop yapsın, isterse kendine kas eklesin. İllegal şekilde verileri paylaşıyor.” ifadelerini kullandı.

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