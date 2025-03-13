Fenerbahçe’de Mourinho ve Maximin Atışması

RANGERS MAÇI ÖNCESİ GİZLİ MESAJLAR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers ile oynayacağı müsabaka öncesinde dikkat çeken bir tartışma yaşıyor. José Mourinho ile Allan Saint Maximin arasındaki göndermeler sosyal medyada dikkat çekiyor. Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda yer almayan Allan Saint Maximin, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden “Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?” şeklinde bir paylaşım yaptı.

MOURINHO’DAN ŞİİR TEPKİSİ

Allan Saint Maximin’in bu çıkışına Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’dan yanıt geldi. Mourinho, “Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.” sözleriyle futbolcunun paylaşımına göndermede bulundu.

SAINT MAXIMIN’DEN YANIT

Tüm bu gelişmeler sonrasında Allan Saint Maximin, sosyal medyasında 2022 yılındaki kilosuyla Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaşarak Mourinho’ya yine göndermede bulundu. Yıldız futbolcu, “Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez.” ifadelerini kullanarak tartışmaya son noktayı koymuş oldu.