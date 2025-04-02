Fenerbahçe’de Nunez İçin Transfer Atağı

FORVET HATTIYLA İLGİLİ YENİ TÜRLER

Fenerbahçe, ligde lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde ve 2. sırada bulunuyor. Ancak sarı-lacivertlilerin dikkati sahada olduğu kadar yaz transfer dönemine de çevrildi. Sezon sona yaklaşırken transfer çalışmalarını hızlandıran kulüp, forvet hattına öncelik veriyor. Tecrübeli golcü Edin Dzeko’nun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve yaş nedeniyle takımda kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Bununla birlikte, geniş kadroda yeterince forma şansı bulamayan Cenk Tosun’un Japonya’ya transferi sakatlıklar nedeniyle gerçekleşmedi, ancak sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin yanına en az bir forvet takviyesi yapmak istiyor ve bu doğrultuda dikkatini dünya çapında bir yıldız isme çevirdi: Darwin Nunez!

DARWIN NUNEZ İSMİ GÜNDEME GELİYOR

Fenerbahçe, Sırp golcü Dusan Vlahovic’in transferinin karmaşık hale gelmesi nedeniyle rotasını değiştirdi ve Liverpool’un 25 yaşındaki yıldızı Darwin Nunez’e fokus oldu. İspanyol basınından Footboom’un Akşam tarafından aktardığına göre, Jose Mourinho’nun bizzat önerdiği Uruguaylı forvet için Liverpool ile görüşmelere başlanacak.