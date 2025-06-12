Fenerbahçe’de Ognjen Mimovic Ayrılmak İstiyor

FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE AYKIRI BİR GELİŞME

Gelecek sezona “mutlak şampiyonluk” parolasıyla hazırlık yapan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Kızılyıldız’dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, Sarı-lacivertli takımdan ayrılma isteğiyle gündeme geldi.

OYUNCUNUN HAYAL KIRIKLIĞI

Haberde yer alan bilgilere göre, genç sağ bek Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle takımdan ayrılma kararı aldı. 20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye katıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye’de forma giyemeden Rus ekibi Zenit’e kiralanmıştı.

KIZILYILDIZ’DAN İLGİ VAR

Öte yandan, Mimovic ile eski kulübü Kızılyıldız arasında ciddi bir ilgi söz konusu. Kızılyıldız, Sırp oyuncuyu Fenerbahçe’ye gönderdiği transfer bedeliyle takıma geri kazandırmayı hedefliyor.