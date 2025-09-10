“Fenerbahçe’de Orta Saha Problemi!”

ALVAREZ’İN SAKATLIĞI SIKINTI YARATIYOR

Fenerbahçe’de, Edson Alvarez’in Meksika Milli Takımı’nda geçirdiği sakatlık sonucunda orta saha alanında derinlik sorunu ortaya çıkıyor. Milli aranın ardından Trabzonspor ile yapılacak maça hazırlanan sarı-lacivertlilerin orta saha problemi gündeme geliyor. Meksikalı futbolcu Alvarez’in milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalacağı basına yansımıştı.

ORTA SAHA ALANI İÇİN SEÇENEKLER SINIRLI

Fenerbahçe’nin, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e kiralamasıyla birlikte, orta saha pozisyonunda kalan seçenekler oldukça azaldı. Şu an için bu bölgede yalnızca İsmail Yüksek ve Fred oyuncuları mevcut. Bu durum, Trabzonspor maçında takımın performansını etkileyebileceği düşünülüyor.