Gündem

Fenerbahçe’de Orta Saha Problemi Var!

fenerbahce-de-orta-saha-problemi-var

ORTA SAHADA DERİNLİK SORUNU

Fenerbahçe, Edson Alvarez’in Meksika Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık sonrasında orta saha alanında bir derinlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte, Fenerbahçe’nin odağı Trabzonspor ile oynayacağı maça kayarken, bu orta saha probleminin daha da ciddi hale geldiği belirtiliyor.

SAKATLIĞIN ETKİLERİ

Meksikalı ön libero Edson Alvarez’in milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan ayrı kalacağı medyaya yansıdı. Ayrıca, dahası, Sofyan Amrabat’ın Real Betis’e kiralanmasıyla birlikte, Fenerbahçe’nin bu pozisyonda elinde sadece İsmail Yüksek ve Fred’in kaldığı ifade ediliyor. Bu durum, takımın derinlik sorununu daha da arttırıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kediyi Tekmeleyen A.S.S. Gözaltı

Alanya'da bir genç, kediyi tekmelediği için jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, hayvanseverler arasında tepkiyle karşılandı.
Gündem

N.y. Borsası Karışık Seyirle Kapandı

New York borsası, ÜFE verilerinin ardından dalgalı bir seyir izleyerek kapandı. Oracle hisseleri ise yüzde 36 değer kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.