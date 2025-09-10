Fenerbahçe’de Orta Saha Problemi Var!

ORTA SAHADA DERİNLİK SORUNU

Fenerbahçe, Edson Alvarez’in Meksika Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık sonrasında orta saha alanında bir derinlik sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte, Fenerbahçe’nin odağı Trabzonspor ile oynayacağı maça kayarken, bu orta saha probleminin daha da ciddi hale geldiği belirtiliyor.

SAKATLIĞIN ETKİLERİ

Meksikalı ön libero Edson Alvarez’in milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan ayrı kalacağı medyaya yansıdı. Ayrıca, dahası, Sofyan Amrabat’ın Real Betis’e kiralanmasıyla birlikte, Fenerbahçe’nin bu pozisyonda elinde sadece İsmail Yüksek ve Fred’in kaldığı ifade ediliyor. Bu durum, takımın derinlik sorununu daha da arttırıyor.