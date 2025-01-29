Fenerbahçe’de Osayi-Samuel Kadroda Yer Almayacak

FENERBAHÇE’NİN KADRO GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme yönündeki çabalarını sürdürüyor. Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kızılyıldız’ın genç sağ beki Ognjen Mimovic’i de transfer etmeyi planlıyor. Bu hamleler, takımın performansını artırmak amacıyla yapılıyor.

OSAYI-SAMUEL’İN DURUMU

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan oyunculardan biri olan Osayi-Samuel’in isminin listeye yazılmayacağı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre, hem yönetim hem de teknik ekip bu oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. Bu durum, Fenerbahçe’nin kadro planlaması açısından önemli bir konu.

Fenerbahçe, yapılacak transferler ile takım dinamiklerini değiştirmeyi hedefliyor ve bu noktada özellikle genç oyunculara yöneliyor.