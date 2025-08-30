Fenerbahçe’de Portekizli Teknik Adamlar Başarısızdı

FENERBAHÇE’DE PORTEKİZLİ TEKNİK ADAMLARIN BAŞARISIZLIĞI

Fenerbahçe tarihinde görev alan Portekizli teknik adamların hiçbiri şampiyonluk yaşayamadı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak yollarını ayırdığı Portekizli Jose Mourinho ile de istenilen başarıyı elde edemedi. Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe’de 2. sezonunu geçirirken Türkiye’deki macerası yaklaşık 15 ay sürdü. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Mourinho, 2024-2025 sezonunun başlangıcından itibaren Fenerbahçe’yle 62 karşılaşmaya çıkıp, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

PEREIRA VE JESUS’UN GÖREV DÖNEMLERİ

Fenerbahçe tarihinde Mourinho’nun yanı sıra vatandaşı Vitor Pereira ve Jorge Jesus da kulüpte teknik direktörlük yaptı. Pereira, Temmuz 2015’te takımın başına geçtikten sonra, takım sezonu ikinci sırada tamamladı. Ancak Ağustos 2016’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenilmesiyle yollar ayrıldı. Pereira’nın yönetiminde Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda Süper Lig’de 34 maçta 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 74 puan topladı. Türkiye Kupası’nda finale yükselen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 16 turunda Braga’ya elendi.

PEREIRA’DAN SONRA JESUS’UN PERFORMANSI

Vitor Pereira’nın Türkiye’deki ikinci dönemi ise kısa sürdü. 2021-2022 sezonunun başlangıcında 3’te 3 yapan Fenerbahçe, ilk 11 haftada 4 mağlubiyet alarak zirve yarışında ağır yara aldı. UEFA Avrupa Ligi’ne play-off etabından katılan sarı-lacivertliler, grupta 6 maç sonunda 6 puanla 3. sırada yer aldı ve yoluna UEFA Konferans Ligi’nden devam etti. 19 Aralık 2021’deki 2-2 biten Beşiktaş derbisinin ardından Pereira ile yollar ayrıldı. Pereira’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal getirilirken, Temmuz 2022’de Jorge Jesus ile anlaşma sağlandı. Jesus, ligde 36 maça çıkarak takımına 80 puan kazandırdı; ancak derbilerde alınan başarısız sonuçlar, şampiyonluk yarışında kayba neden oldu.

DERBİLERDEKİ BAŞARISIZLIK UYARISI

Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle yaptığı toplam 56 mücadelede 38 galibiyet (2’si hükmen), 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 126 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 58 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan takım, son 16 turunda Sevilla’ya elendi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası’na ise 10 yıl aradan sonra ulaştı. Kupada oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan Kanarya, İzmir’de yapılan finalde Başakşehir’i 2-0 yenerek kupayı kazandı.

Derbi galibiyetinde son yabancı kırılımı Pereira ile Mourinho ve Jesus, derbi galibiyeti alamayarak şampiyonluktan uzaklaşırken, ligdeki derbiyi kazanan son yabancı teknik adam Vitor Pereira oldu. Yerli teknik direktörlerden İsmail Kartal, son sezonunda ezeli rakiplerle oynadığı 4 lig maçında 10 puan toplarken, bu başarıyı son yıllarda yabancı teknik adamlarla yaşamak mümkün olmadı. Jose Mourinho ve Jorge Jesus, ligdeki derbilerde 3’er mağlubiyet yaşadı ve yalnızca 1’er puan almayı başardı. Pereira ise son sezonunda Galatasaray’a karşı 21 Kasım 2021’deki maçta 3 puanı elde etti.