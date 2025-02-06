Fenerbahçe’de Sakatlık Krizi: Üç Oyuncu Şoku

SON DAKİKA GELİŞMELER

Fenerbahçe’de önemli gelişmeler yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta mücadelesinde, Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, bu maçta üst üste sakatlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Sakatlıkların ardından Fenerbahçe’den resmi bir açıklama yapıldı. İşte detaylar…

MAÇTA YAŞANAN SAKATLIKLAR

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK ile oynadı. Sarı-lacivertliler, karşılaşma boyunca 3 oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı. Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, maça ilk 11’de başlayan isimlerdi. Sonradan oyuna dahil olan Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek, yanlışlıkla kulübeden hızlı bir şekilde sahaya girdi.

Maçın 52. dakikasında Alexander Djiku, yaşadığı sakatlık nedeniyle yere yığılınca sağlık ekibi müdahale etti. Diego Carlos, 55. dakikada oyuna dahil olurken, yalnızca 4 dakika sahada kalabildi. 59. dakikada kendisini yere bıraktı ve mücadeleye devam edemedi. Jose Mourinho, Diego Carlos’un yerine Yusuf Akçiçek’i oyuna aldı. Yusuf, 71. dakikada rakibiyle girdiği mücadelede sakatlık yaşadı. 75. dakikada ise o da maçı bırakmak zorunda kaldı. Bu durumda Filip Kostic oyuna dahil oldu.

STOPER KADROSUNDAKİ SAKATLIKLAR

Fenerbahçe’nin 21 kişilik kadrosunda bulunan 5 stoperden üçünün sakatlık yaşaması dikkat çekti, yalnızca Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar maçı tamamlayabildi. Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek’in sağlık durumları, yapılacak tetkiklerden sonra netleşecek.

MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI

Maç sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sakatlıklar hakkında şu açıklamayı yaptı: “Sakatlıkların durumunu öğrenmek için beklememiz gerek. Djiku bir kas sakatlığı yaşadı. Diego ve Yusuf’un dizinde bir sıkıntı var. Yarın MR çektireceğiz ve durumlarını göreceğiz. Şu anda elimizde Skriniar ve Çağlar var. Mert Müldür de geri dönecek, stoper için bir opsiyon olabilir. Futbolda bu tarz şeyler oluyor ve yolumuza devam edeceğiz.”

Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Djiku, Carlos ve Yusuf Akçiçek ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır” denildi. Fenerbahçe Spor Kulübü, sağlık durumu hakkında detaylı bir bilgi vermeye devam edecek.