Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Aday Belli

SEÇİM ÖNCESİ İLK GELİŞMELER

Fenerbahçe’de eylül ayında yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesi duyuruldu. 500 imza toplayarak seçimde başkan adayı olma hedefine ulaşan Saran, listesiyle ilgili detayları paylaştı.

SARAN’IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesi açıklanırken, listeye dair bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişme, seçim sürecinde Fenerbahçe camiasında önemli bir yer teşkil ediyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında kimlerin yer alacağı, taraftar ve kulüp üyeleri tarafından merak ediliyor.

