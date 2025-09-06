Haberler

Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Aday Belli

SEÇİM ÖNCESİ İLK GELİŞMELER

Fenerbahçe’de eylül ayında yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesi duyuruldu. 500 imza toplayarak seçimde başkan adayı olma hedefine ulaşan Saran, listesiyle ilgili detayları paylaştı.

SARAN’IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listesi açıklanırken, listeye dair bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Bu gelişme, seçim sürecinde Fenerbahçe camiasında önemli bir yer teşkil ediyor. Yönetim kurulu üyeleri arasında kimlerin yer alacağı, taraftar ve kulüp üyeleri tarafından merak ediliyor.

Abnehmen & Gewichtsverlust
|
Sponsorlu

ÖNEMLİ

Haberler

Aksaray’da Alkol Tüketen İki Kişi Zorladı

Aksaray'da alkol etkisindeki iki kişi, kimlik kontrolü sırasında güvenlik güçlerine direnerek zor anlar yaşattı. Olay yerine takviye ekiplerin gelmesiyle durum daha da gerginleşti.
Haberler

Artova’da Yangın, Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ın Artova ilçesinde bir evde çıkan yangın, yapıyı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.