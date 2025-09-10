Fenerbahçe’de Sürpriz Ayrılık Yaşandı

FERMANIN DETAYLARI

Süper Lig’de öne çıkan Fenerbahçe, teknik direktör Tedesco’nun takımın başına gelmesinden sonra beklenmedik bir ayrılığa sahne oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı ve bu ayrılığın gündem oluşturduğu belirtildi. Göktürk, kulübün mali durumu ve borçları ile ilgili sıkça yaptığı açıklamalarla duyulan dikkatle biliniyor. Özellikle Tedesco’nun transferinin ardından istifa etmesi ilgi çekti.

Barış Göktürk, istifasını sosyal medya hesabından resmi olarak duyurdu. “Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği’nden 10.09.2025 tarihinde kendi isteğimle istifa ederek ayrılıyorum” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Göktürk, yönetim kurulunun kısa süre içinde “hisse satışı dışında” 52 milyon dolar kaynak sağladığını belirtti. Yeni kaynaklar için sermaye tavanının 6 milyar 250 milyon TL’ye çıkarıldığını da vurguladı. Göktürk, “Fenerbahçe’de görev yapmak hayatımdaki en büyük şereftir, gururdur” ifadeleriyle duygularını açıkladı. Bu durum, kulüpteki gelişmelerin ne kadar hızlı değişebileceğini göstermiş oldu.