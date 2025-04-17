Fenerbahçe’de Sürpriz Ayrılıklar Olabilir

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hızlanıyor ve beklenmedik bir ayrılığın yaşanma ihtimali ortaya çıkıyor. Portekiz’den gelen haberler, Fenerbahçeli bir oyuncu için sürpriz bir iddiayı gündeme getiriyor.

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Fenerbahçe’nin transfer hedefleri arasında ilk sırada Skriniar bulunuyor. Bununla birlikte kulübün, Kostic için de tüm imkanlarını zorladığı belirtiliyor. Sol bek olarak kadroya katılan ancak sol kanatta sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Kostic için belirlenen bir teklif miktarı var. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre, Juventus Kostic için 4 milyon euro talep ederken, Fenerbahçe’nin 3 milyon euro önerdiği belirtildi. Kostic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 karşılaşmaya çıkıp, 2 gol ve 7 asistlik bir katkı sağladı.

SÜRPRİZ AYRILIK OLASILIKLARI

Benfica, milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün performanslarının ardından Fenerbahçe’de bir Türk futbolcu için harekete geçebilir. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Benfica’ya hızla uyum sağlayan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ile birlikte takımın önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Bu sezon Benfica formasıyla 43 maça çıkan Kerem, 14 gol ve 11 asistle toplamda 25 gole direkt katkıda bulundu. Orkun Kökçü ise 45 maçta 11 gol ve 8 asistle takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

BENFICA’NIN RAFA GİRMESİ

Jornal de Noticias’ta çıkan haberlere göre, Benfica, orta sahasını güçlendirmek için Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’i izlemeye aldı. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe’de son zamanlarda yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılma ihtimali öne çıkıyor. Eğer İsmail Yüksek transfer olursa, milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile takım arkadaşı olma şansı yakalayacak.