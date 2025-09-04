Fenerbahçe’de Szymanski Ayrılabilir İddiası

SEZON ÖNCESİ KADRO PLANI

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Fenerbahçe’de, Sebastian Szymanski ile yolların kapanacağına dair iddialar camiada büyük etkiler yaratıyor. Bazı kaynaklarda, yönetimin Polonyalı futbolcudan yeni bir kulüp bulmasını istediği ve oyuncunun sezon planlamasında yer almadığı bilgisi yer aldı.

YÖNETİM ÜYESİNDEN TEPKİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya aracılığıyla söz konusu haberi alıntılayarak sadece “X” emojisiyle karşılık verdi. Bu tepkisiyle, iddialara dair belirsizliği korudu.