Fenerbahçe’de Teknik Direktör Belirsizliği Devam Ediyor

TEKNİK DİREKTÖR BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, İsmail Kartal’ın yöneticilere yaptığı sunumun detayları gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertlilerin takımın geleceği ve taktikleri hakkında nihai kararı başkan Ali Koç verecek.

KARTAL’IN SUNUM DETAYLARI

Gazeteci Serdar Ali Çelikler’in aktardığı bilgilere göre, “Perşembe günü Ali Koç’un talimatıyla Devin Özek, yanında Ahmet Ketenci ve Hamdi Akın ile İsmail Kartal’dan son bir sunum istedi.” şeklinde başladı süreç. Çelikler, “Ben Kartal’ın yerinde olsam sunum falan yapmazdım ama İsmail Hoca yapmış” diyerek Kartal’ın sunumunu değerlendirdi. Kartal’ın yaptığı sunumda pek sürpriz bir şeyin olmadığını, “4’lü savunma ve 4-2-3-1 oynarım” ifadesini kullandığını açıkladı. Ayrıca, “Benim oyunum belli. Önde baskılı, savunma bloğunu öne çıkaran futbol isterim” şeklinde belirtti.

OYUNCU ÖNERİLERİ VE STRATEJİLER

Kartal, “Savunma hattı belli. Semedo – Skriniar – Jayden…” diyerek takımın savunma düzeni hakkında bilgi verdi. Ayrıca, “Acaba Ferdi’yi geri alamaz mıyız? Takımında oynayamıyor,” diye bir soru yöneltti. Devin Özek ise, “Olabilir hocam. Bu konuyu gündeme getiririz” cevabını verdi. Orta saha ikilisi olarak, Fred ve İsmail isimlerini düşündüğünü söyleyen Kartal, ön üçlüde Kerem ile İrfan Can’ı tercih ettiğini ve santrfor pozisyonu için En-Nesyri’yi oynatmayı planladığını ifade etti. 10 numara mevkisi için ise “Asensio da Talisca da önemli isimler ama baskılı oyun için Szymanski’yi düşünebiliriz. Bu oyuncuyu kazanmak lazım,” diyerek görüş belirtti.

SONUÇLAR VE GÖRÜŞ BİLDİRMELER

Devin Özek’in, “Duran hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Kartal, “Alternatif olur,” şeklinde yanıtladı. Sunum bitiminde Özek, “İsmail Kartal; Asensio, Alvarez, Duran ve Nene’yi ilk planda düşünmüyor. Brown yerine de Ferdi’nin geri alınabileceğini önerdi,” şeklinde geri bildirimde bulundu. Ahmet Ketenci ise araya girerek, “Tam olarak öyle söylemedi. Asensio’nun henüz hazır olmadığını; hazır olduğunda oynatacağını söyledi. Talisca’yı da kullanacağını belirtti,” diyerek düzeltme yaptı.