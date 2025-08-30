Fenerbahçe’de Yeni Hoca Teması Kuruldu

MOURINHO DÖNEMİ FİZANIZI KAPATTI

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına hız kazandırıyor. Yönetim kurulu toplantısında öne çıkan isimlerden biri olan Alman teknik direktör Roger Schmidt ile ilk iletişimi kuruldu.

ROGER SCHMIDT KİMDİR?

58 yaşında olan Roger Schmidt, en son Benfica’nın teknik direktörlüğünü üstlendi. Portekiz ekibiyle çıktığı 115 maçta 2.26 puan ortalaması sağlayan deneyimli hoca, 2022/23 sezonunda lig şampiyonluğunu ve 2023/24 sezonunda Portekiz Süper Kupası zaferini elde etti. Kariyerinde PSV Eindhoven ile birlikte Hollanda Kupası ve Süper Kupa, Red Bull Salzburg ile Avusturya Ligi ve Kupası, Beijing Guoan ile ise Çin Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Schmidt, Avrupa futbolunun disiplinli ve hücum odaklı teknik direktörleri arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE NE HEDEFLİYOR?

Yönetim, yeni sezonda takımı uzun vadeli bir projeye emanet etmeyi hedefliyor.