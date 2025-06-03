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Fenerbahçe’de Yeni Sportif Direktör Olasılığı

MARIO BRANCO DÖNEMİ SONA ERDİ

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, geçtiğimiz akşam sportif direktör Mario Branco ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli camiada, bu pozisyona kimin geleceği merakla bekleniyor. 2022 yılından bu yana Fenerbahçe’de görevde bulunan Portekizli futbol direktörünün yerine düşünülen isimler arasında dikkat çekici bir iddia öne çıktı.

DEVİN ÖZEK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe, Mario Branco’nun yerine ilk olarak Devin Özek ismini değerlendiriyor. Son olarak Bayer Leverkusen’de görev alan Özek ile kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, Özek’in Branco’nun yardımcılığını üstlenen Okan Özkan ile birlikte çalışmasını istediği söyleniyor.

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