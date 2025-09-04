Fenerbahçe’de Yeni Teknik Direktör Kim?

FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI

Fenerbahçe camiasında ve futbol severlerde, takımın teknik direktörlüğü konusunda yaşanan son gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor. Uzun süre kulüpte bulunan José Mourinho’nun ayrılması sonrasında, “Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak?” sorusu en çok tartışılan konu haline geldi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamışken, medyada birçok farklı isim ve aday gündeme geliyor. Fenerbahçe, 2025 sezonu başında sözleşme imzaladığı José Mourinho ile yollarını resmen ayırdı. Ancak, Mourinho’nun kulüpten gitmesinin ardından yeni teknik direktör hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Medyada dolaşan sadece farklı iddialar var.

BOŞ KOLTUĞA ADAYLAR

José Mourinho’nun ayrılığıyla birlikte teknik direktörlük pozisyonu boş kaldı ve yönetim henüz bir isim açıklamadı. Bazı medya organları farklı adaylar öne sürse de şu an için kesin bir atama yok. Bu tartışmalar çevresinde İsmail Kartal’ın geçmişteki Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevi olmasına rağmen, şu anki arayışta ciddi bir aday olarak anılmadığı görülüyor. Mevcut durum, yalnızca spekülasyonlardan ibaret. Mourinho’nun kulüpten ayrılması Fenerbahçe’nin aldığı sonuçlar doğrultusunda gerçekleşti. Yeni teknik direktör konusunda henüz resmi bir açıklama yok ve yönetim görüşmelerine devam ediyor.

YENİ İSİMLER GÜNDEMDE

Ange Postecoglou, Avrupa’daki tecrübeleri ve başarılarıyla en çok konuşulan adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Edin Terzic gibi isimler de alternatif olarak medyada gündeme getiriliyor. Diğer bazı yerli ve yabancı teknik direktör adayları arasında tartışmalar sürse de, henüz somut bir gelişme yaşanmıyor. Fenerbahçe’nin gelecekteki teknik direktörü konusunda yaşanan belirsizlik, taraftarlar ve spor yorumcuları açısından heyecan verici bir konu olmaya devam ediyor.