Fenerbahçe’de Yolların Ayrılacağı İddia Ediliyor

FENERBAHÇE’DE AYRILIK İDDİALARI

Yeni sezon öncesi kadro düzenlemelerini devam ettiren Fenerbahçe’de, Sebastian Szymanski ile yolların ayrılacağına dair iddialar büyük yankı uyandırdı. Bazı kaynaklarda, yönetimin Polonyalı oyuncudan kendisine yeni bir kulüp bulmasını istediği ve gelecek sezon için planlamada yer almadığı ifade ediliyor.

YÖNETİMDEN KISACA YANIT

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya platformunda bu haber üzerine yalnızca “X” emojisi ile bir yanıt vermekle yetindi. Bu kısa yanıt, ayrılık iddialarının ne denli ciddiyet taşıdığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.