Fenerbahçe Değerlerine Sadık Kalacağım

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, “Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza eylül ayında görevimi bırakma irademi bu e-postayı yazmadan önce zaten bildirmiştim. Bu süre zarfında, Fenerbahçe değerlerinden asla taviz vermeden kulübüme hizmet etmeye devam edecek ve eylül ayı içerisinde görevimi resmen sonlandıracağım” ifadelerini kullandı. Yönetim kurulundaki bazı isimlere yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü belirten Bilecik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan’a gönderdiği mailin kamuoyuna sızdırıldığını söyledi.

YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Bilecik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda şahsım ve kulübümüz hakkında gündeme gelen iddialar sebebiyle bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Kurban Bayramı öncesinde Sayın Başkanımız ve Sayın Genel Sekreterimize gönderdiğim kişisel nitelikli e-postam, ahlaka ve hukuka aykırı yöntemlerle bilişim suçu işlenerek ele geçirilmiş ve kamuoyuna servis edilmiştir” şeklinde bilgi verdi. Bilecik, bahsi geçen e-postanın yalnızca üç kişiye ulaştığını ve bu yazışmanın izinsiz elde edilip yayımlanmasının Türk Ceza Kanunu’na göre ağır yaptırımları olan bir suç olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu duruma karşı tüm yasal haklarını kullanacağını belirtti.

DAVALIK OLAN İDDİALAR

Kendisine ve ailesine yönelik yapılan hakaretler ve iftiraların artık Fenerbahçe’nin menfaatlerine zarar verecek bir boyuta ulaştığını dile getiren Bilecik, “Kendilerini ‘muhalefet’ olarak tanımlayan bu organize faaliyet, her gün yeni bir yöneticiyi hedef alarak aylardır süregelen bir linç kampanyası yürütmektedir” dedi. Bilecik, bu saldırıların asıl amacının Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u yıpratmak olduğunu kaydetti. Özellikle PFDK gelişmeleri sırasında yapılan bu saldırının, söz konusu kişilerin uzun vadeli bir zarar verme amacı taşıdığını ortaya koyduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE’YE DUYDUĞU BAĞLILIK

Bilecik, “Başkanımıza ve Yönetim Kurulumuza Eylül ayında görevimi bırakma irademi bu e-postayı yazmadan önce zaten bildirmiştim. Bu süre zarfında, Fenerbahçe değerlerinden asla taviz vermeden kulübüme hizmet etmeye devam edecek ve Eylül ayı içerisinde görevimi resmen sonlandıracağım” dedi. Fenerbahçe’ye hizmetin, hayatının en önemli sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çeken Bilecik, yedi yıl boyunca bu büyük camiaya olan bağlılığından ödün vermediğini ve bundan sonraki yaşamında da bu değerlere bağlı kalacağını kaydetti. “Ben bir Fenerbahçeliyim. 63 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da Fenerbahçe’yi tüm kalbimle desteklemek benim için en büyük onur ve ayrıcalık olacaktır” diye ekledi. Bilecik, süreçte birlikte çalıştığı tüm yönetim kurulu üyelerine, sporculara, kulüp çalışanlarına ve camiaya teşekkür etti.