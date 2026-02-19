Fenerbahçe’den Adem Yeşilyurt Hamlesi İstanbul’a Geldi

Fenerbahçe transfer hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Karşıyaka’dan Adem Yeşilyurt’u kadrosuna dahil ederken, yönetim kurulu da şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’de Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler, futbolcular için 12 maçlık bir şampiyonluk paketi oluşturma sürecine girdi.

İSTANBUL’A GELDİ…

Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe’nin Karşıyaka’dan transferiyle birlikte bugün İstanbul’a ulaştı ve resmi sözleşmeyi imzalamak için hazırlanıyor. Genç oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Nottingham Forest maçını tribünden takip edecek ve ardından İzmir’e dönecek. Bu süreçte, sezon sonuna kadar Karşıyaka’da forma giymeye devam edecek.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI DUYURULDU!

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, transferin detaylarını Radyospor’a açıklarken, “Fenerbahçe ile Adem Yeşilyurt’un transferi için 500 bin Euro bonservis bedeli ve satıştan %25 pay karşılığında anlaşma sağladık. Ayrıca, anlaşma gereği Fenerbahçe’den kiralık oyuncu alacağız ve Topuk Yaylası’nda kamp yapacağız.” şeklinde bilgi verdi. Fenerbahçe, Adem’in transferi için Karşıyaka’ya ödeyeceği 500 bin Euro’nun ilk taksiti olan 250 bin Euro’yu da yeşil-kırmızılıların hesabına yatıracak.

SADETTİN SARAN’DAN HAMLE!

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun aktardığına göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bir araya gelerek şampiyonluk paketi oluşturma kararını aldı. Yönetim, “Biz şampiyon olacağız, çocuklara vereceğimiz şeylerin hazırlığına başlayalım.” düşüncesi içinde hareket ediyor. 12 maçlık birlik ve beraberlik çağrısı yapılacak ve bunun, muhtemelen Kasımpaşa maçı öncesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Başkan, camiaya “Beni sevin ya da sevmeyin. 12 maç kol kola ilerleyelim.” mesajını iletmek için hazırlanıyor. Anlaşılan o ki, bu süreçte özel bir organizasyon gerçekleştirilecek ve 12 maçlık bir birleşme çağrısı yapılacak!