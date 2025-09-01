Fenerbahçe’den Amrabat, Real Betis’e Kiralandı

FENERBAHÇE’DE YENİ BİR AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, transfer döneminde ardı ardına gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat’ın sezon sonuna kadar İspanyol takımı Real Betis’e kiralandığını resmi olarak açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz” denildi.

AMRABAT’IN FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye katılan Sofyan Amrabat, toplamda 45 maçta forma giyerek 3 gol atıp 4 asist yaptı. Futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak belirlenirken, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor. Bu gelişmenin ardından Amrabat, Real Betis’te yeni bir challenge arayışına girmiş oluyor.