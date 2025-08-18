Fenerbahçe’den Ayrılacak Emre Mor İçin Harekete Geçildi

EMRE MOR İÇİN SICAK GELİŞMELER YAŞANMAKTA

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Emre Mor ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Yaz transfer döneminde takımın kadrosundan ayrılması beklenen yıldız oyuncu için ezeli rakip Trabzonspor harekete geçti. Sarı-lacivertli ekipte düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Eyüpspor’a kiralık olarak gönderilmişti. Bu yaz tekrar Fenerbahçe’ye dönen Mor’un, teknik direktör José Mourinho’nun gelecek planları kapsamında yer almadığı düşünülüyor.

TRABZONSPOR’DAN EMRE MOR İÇİN GİRİŞİMLER

Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Emre Mor için Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Fatih Tekke’nin ısrarcı olduğu bu transfer için müdahalelerde bulundu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Eyüpspor’da forma giyen Mor, burada 22 resmi maçta görev aldı ve bu karşılaşmaların 14’ünde 11 kişilik ilk kadroda yer aldı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, toplamda 1213 dakika süre alırken, 2 gol ve 4 asistle de takıma katkı sağladı.