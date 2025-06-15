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Fenerbahçe’den Ayrılan İki Antrenör, Inter’e Geçti

YENİ TAKIMLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe’de sezon boyunca görev alıp sezon sonunda yollarını ayıran Stefano Rapetti ve Paolo Orlandoni’nun yeni adresleri belirginleşti. Geçen sezon Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan eğitimciler, Inter ile anlaşma sağladı.

INTER’DE YENİ TEKNİK EKİP OLUŞUYOR

Inter, Cristian Chivu’yu kadrosuna katarken, iki tecrübeli antrenörü de Rumen hocanın ekibine dahil etti. Inter’de yeni teknik ekip oluşturulurken, Aleksandar Kolarov asistan teknik direktör olarak yer alacak. Mario Cecchi ve Angelo Palombo teknik asistan olarak atanırken, Fenerbahçe’den ayrılan Rapetti ise Maurizio Fanchini ile birlikte atletik antrenör olarak görev alacak.

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