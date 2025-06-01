Fenerbahçe’den Ayrıldım, Herkese Teşekkürler

ALLAN SAINT-MAXIMİN’İN AYRILIĞI

Sezon başında Al Ahli’den Fenerbahçe’ye kiralanan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile Fenerbahçe ile olan bağlantısını sonlandırdığını duyurdu. Yıldız futbolcu, hissettiği duyguları ve yaşadığı zorlukları samimiyetle paylaştı.

DESTEK VE TEŞEKKÜR SÖZLERİ

Saint-Maximin, “Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum.” şeklinde konuştu.

PERFORMANSI VE GEÇMİŞİ

Fenerbahçe’de 31 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol atmayı başardı ve 5 asist ile önemli bir performans sergiledi. Saint-Maximin’in Fenerbahçe kariyeri, hem kişisel hem de takım desteği açısından unutulmaz anılarla dolu oldu.