Fenerbahçe’den Brezilyalı Talisca İçin Özel Uçak

FENERBAHÇE ANDERSON TALISCA İLE SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe, bir süredir yürüttüğü görüşmelerin ardından Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile sözleşmeyi imzalıyor. Başarılı futbolcu bu akşam İstanbul’a geliyor. Sarı lacivertli ekip, ünlü ismi Suudi Arabistan’dan getirmek için özel bir uçak gönderdi. Talisca da uçaktan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME DETAYLARI

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile toplamda 1.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, Talisca’yı transfer etmek amacıyla bu sabah Suudi Arabistan’a özel bir uçak gönderdi. Brezilyalı yıldızı taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Atatürk Havalimanı’na inmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin yeni transferi Anderson Talisca, uçaktan sevgilisi Carolaine Freitas ile birlikte fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı tercih etti.

SUDİ ARABİSTAN’A VEDA PAYLAŞIMI

Anderson Talisca’nın kız arkadaşı Carolaine Freitas, sosyal medya platformunda Suudi Arabistan’a veda etti. Carolaine, yaptığı paylaşımda, “Her şey için teşekkürler Suudi Arabistan. Ailem burada çok mutluydu. Kalbimizde sonsuza dek yer edecek inanılmaz anlar ve eşsiz deneyimler yaşadık” ifadesini kullandı.